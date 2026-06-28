Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Auenheim - Schwimmbad geräumt

Offenburg (ots)

Am Sonntag kurz vor 17 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen im Auenheimer Schwimmbad. Nach ersten Erkenntnissen sollen bereits am Nachmittag etwa 50 bis 60 Männer aus Frankreich wiederholt versucht haben auf das Gelände des Schwimmbades zu kommen, indem sie über den Außenzaun kletterten und ohne Eintritt zu bezahlen ins Freibad gelangten. Dabei war es mehrfach mit dem eingesetzten Sicherheitspersonal zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen. In der Folge äußerten die Eindringlinge ihren Unmut, indem sie einige der Müllbehälter ausleerten und sich in keinster Weise an die geltenden Baderegeln hielten und den Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge leisteten. Die Gruppe wurde vom anwesenden Sicherheitsdienst mehrfach auf das bestehende Hausrecht hingewiesen und der Örtlichkeit verwiesen. Durch die zur Unterstützung angeforderten Polizeistreifen aus Kehl und Achern sowie der Bundespolizei wurde das Schwimmbad komplett geräumt. Die Gruppe der ursprünglichen Störenfriede hatte die Örtlichkeit während der Räumung und Schließung des Schwimmbades unerkannt verlassen.

/ks

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