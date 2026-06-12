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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Eine Person leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagvormittag (11.06.2026) kam es gegen 10 Uhr in der Iggelheimer Straße (K 14) in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr die Iggelheimer Straße, als ihm ein 72-jähriger Pkw-Fahrer entgegenkam. Dieser passierte gerade ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen geriet der 23-Jährige jedoch zu weit nach links, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 72-Jährigen zudem gegen ein weiteres geparktes Auto geschoben. Der 23-jährige Unfallverursacher erlitt durch den Zusammenstoß Nackenschmerzen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. An den beiden kollidierenden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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