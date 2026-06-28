Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Kork - Vermisster am Baggersee

Kehl/Kork (ots)

An einem Baggersee bei Kehl/Kork wird seit dem Nachmittag ein junger Mann vermisst. Bereits im Laufe des Tages war der Schwimmer mehrmals auf dem dortigen Schwimmbagger und im Wasser gesehen worden. Als er gegen 16.30 Uhr erneut ins Wasser sprang, war er nach Angaben eines Begleiters kurz aufgetaucht, hat um Hilfe gerufen und ist dann untergegangen. Der Begleiter hat danach mehrfach versucht seinen Freund herauszuziehen und über Wasser zu halten, was ihm allerdings nicht gelang. Mehrere Badegäste, die sich im Umfeld aufhielten, versuchten noch dem Ersthelfer bei seinem Rettungsversuch zu Hilfe zu kommen. Parallel wurden die Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr, dem DLRG und DRK sowie in Nachgang das Kriseninterventionsteam alarmiert. Die Anfahrt wurde den eintreffenden Einsatzkräften aufgrund der Parksituation im dortigen Bereich erschwert, bevor sie mit der Suchaktion nach dem 28-jährigen Schwimmer beginnen konnten. Mehrere Taucher der Kehler Feuerwehr und des DLRG versuchten auch mit Unterstützung eines Sonargerätes bei mehreren Tauchgängen den untergegangenen Mann zu finden. Der Bereich bis 30 Meter Wassertiefe wurde mehrmals durch die Spezialisten abgesucht und führte nicht zum Auffinden des Mannes. Nach ersten Erkenntnissen soll die Wassertiefe im dortigen Bereich an manchen Stellen über 40 Meter betragen, weshalb die Suche im Baggersee mittlerweile unterbrochen wurde. Bislang gibt es keine Spur von dem Vermissten. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird unter anderem der Einsatz von Polizeitauchern geprüft. /ks

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