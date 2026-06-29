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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Vorläufige Festnahme nach Kupferdiebstahl

Hausach (ots)

Am Freitagabend konnten in Hausach zwei mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen werden, nachdem diese im Bereich eines Wasserkraftwerks Kupfer gestohlen haben sollen. Gegen 22:10 Uhr habe ein Zeuge Geräusche aus Richtung des Wasserkraftwerks wahrgenommen und meldete der Polizei, dass dort möglicherweise Kupferblech entwendet werden würde. Die eintreffenden Beamten konnten vor Ort einen Opel feststellen, der mit zwei 34 und 35 Jahre alten Männern besetzt war. Diese sollen sogleich versucht haben, die Flucht zu ergreifen, was ihnen jedoch nicht gelang. Im Fahrzeug konnten anschließend zahlreiche Kupfergegenstände aufgefunden werden, weshalb die beiden Männer vorläufig festgenommen und das Fahrzeug zur Sicherstellung abgeschleppt wurde. Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurden die beiden mutmaßlichen Diebe auf freien Fuß entlassen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verdachts des Bandendiebstahls.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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