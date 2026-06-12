Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Rauch ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan
Kaiserslautern (ots)
Ein vermeintlicher Brand hat am Donnerstagmittag für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. In der Eugen-Hertel-Straße drang Rauch aus einem Wohnhaus. Ersten Erkenntnissen nach ist ein technischer Defekt an einer Waschmaschine dafür verantwortlich. Die Einsatzkräfte fanden keinen Brand vor. Verletzt wurde niemand, es entstand kein weiterer Sachschaden. |laa
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell