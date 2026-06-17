PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - 78-Jähriger infolge eines schweren Verkehrsunfalls nachträglich verstorben

Karlsruhe (ots)

Bei einem Straßenbahnunfall am Montagmorgen erlitt ein 78-Jähriger schwere Verletzungen. Der Mann starb am Mittwochvormittag an den Unfallfolgen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr er gegen 09:00 Uhr mit einem elektrobetriebenen Kleinkraftrad und einem daran befestigten Anhänger auf einem Wirtschaftsweg zwischen der Grabener Straße und dem Industriegebiet Friedrichstal in südwestlicher Richtung.

Bei einem dortigen unbeschrankten Bahnübergang wollte er offenbar nach rechts abbiegen und die Gleise überqueren. Hierbei missachtete er nach aktuellem Kenntnisstand wohl den Vorrang einer von hinten herannahenden Straßenbahn. In der Folge wurde er seitlich von der Bahn erfasst und ins Gleisbett geschleudert. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Am Vormittag des 17.06.2026 erlag der 78-Jährige in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 15:43

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand nutzten vier unbekannte Täter am Dienstagabend die Abwesenheit der Bewohner, um in eine Doppelhaushälfte in Daxlanden einzubrechen. Die Täter verschafften sich vermutlich gegen 23:30 Uhr gewaltsam Zutritt in das im Hammäcker gelegene Wohnhaus. Im ersten Obergeschoss hebelten die Einbrecher einen Tresor mit brachialer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren