Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - 78-Jähriger infolge eines schweren Verkehrsunfalls nachträglich verstorben

Karlsruhe (ots)

Bei einem Straßenbahnunfall am Montagmorgen erlitt ein 78-Jähriger schwere Verletzungen. Der Mann starb am Mittwochvormittag an den Unfallfolgen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr er gegen 09:00 Uhr mit einem elektrobetriebenen Kleinkraftrad und einem daran befestigten Anhänger auf einem Wirtschaftsweg zwischen der Grabener Straße und dem Industriegebiet Friedrichstal in südwestlicher Richtung.

Bei einem dortigen unbeschrankten Bahnübergang wollte er offenbar nach rechts abbiegen und die Gleise überqueren. Hierbei missachtete er nach aktuellem Kenntnisstand wohl den Vorrang einer von hinten herannahenden Straßenbahn. In der Folge wurde er seitlich von der Bahn erfasst und ins Gleisbett geschleudert. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Am Vormittag des 17.06.2026 erlag der 78-Jährige in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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