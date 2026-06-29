Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Tödlicher Unfall am Bahnübergang

Nachtragsmeldung: Zeugen gesucht!

Willstätt, Legelshurst (ots)

Nach dem tödlichen Unfall am Samstagabend am Bahnübergang der L 95 sind die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach weiteren Zeugen. Insbesondere wird nach einem Zeugen gesucht, der wie der Verunfallte, mit einem Fahrrad an den am Bahnübergang wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr und nach dem Unfall des 42-Jährigen umdrehte und seine Fahrt kurz darauf fortsetzte. Der Mann wurde durch erste Zeugen wie folgt beschrieben: mittleres Alter, schlank, lange dunkle Haare zum Zopf gebunden sowie bekleidet mit einem hellbraunen/sandfarbenen Oberteil (vermutlich T-Shirt). Zeugen, die zum Unfallgeschehen oder der Identität des gesuchten Radfahrers Angaben machen können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Sonntag, 28. Juni 2026, 03:45 Uhr

Willstätt, Legelshurst - Tödlicher Unfall am Bahnübergang

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagabend gegen 18.20 Uhr am Bahnübergang Willstätt-Legelshurst. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Radfahrer die L95 zwischen Legelshurst und Odelshofen. Am Bahnübergang der Europabahn wollte er an der bereits geschlossenen Halbschranke vorbeifahren. Hierbei blieb er mit dem Arm an der Schranke hängen, kam zu Fall und blieb im Bereich der Gleise liegen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung durch den Zugführer des herannahenden Zuges der SWEG konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die 62 Fahrgäste des Zuges wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Aufgrund der extremen Hitze wurde der Zug evakuiert und die Reisenden in eine angrenzende Sporthalle gebracht und mit Getränken versorgt. Zwei Fahrgäste mussten aufgrund hitzebedingter Kreislaufprobleme in Kliniken medizinisch versorgt werden. Die Sperrung des Bahnverkehrs dauerte bis etwa 21.30 Uhr. Daraus resultierten drei Zugausfälle und 310 Verspätungsminuten.

/bab

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