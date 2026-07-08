Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit Falschgeld bezahlt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (05.07.2026) an der Schwarenbergstraße einen 25-Jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in einer Tankstelle mit Falschgeld bezahlt haben soll. Der 25-Jährige kaufte im Tankstellenshop ein und bezahlte seine Ware in bar. Ein Tankstellenmitarbeiter erkannte dabei die mutmaßliche Fälschung und alarmierte die Polizei. Bei der Festnahme des 25-Jährigen fanden Polizeibeamte weiteres mutmaßliches Falschgeld auf. Der 25-Jährige wohnsitzlose Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag (06.07.2026) einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

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