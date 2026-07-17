Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ermittlungsergebnis zu Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht - Falscher Strom-Ableser verschafft sich Zutritt zu Wohnung und entwendet Bargeld +++ Polizei warnt vor Haustürbetrug

Delmenhorst (ots)

Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem vermeintlich falschen Stromableser tatsächlich um einen Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens handelte. Auch das zunächst in Rede stehende Diebesgut konnte wieder aufgefunden werden.

Der Sachverhalt hat sich somit glücklicherweise nicht als Straftat bestätigt.

Unabhängig von diesem Einzelfall weist die Polizei jedoch darauf hin, dass Betrüger immer wieder unter verschiedenen Vorwänden - etwa als Handwerker, Mitarbeiter von Energieversorgern oder anderen Dienstleistern - versuchen, sich Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen. Bürgerinnen und Bürger sollten daher stets wachsam sein, sich Dienstausweise zeigen lassen und im Zweifel Rücksprache mit dem jeweiligen Unternehmen halten oder die Polizei verständigen.

+++ vorherige Meldung vom 10.07.2026, 11:47 Uhr +++

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag, 09. Juli 2026, gegen 14:00 Uhr, in der Amalienstraße in Delmenhorst unter einem falschen Vorwand Zutritt zur Wohnung eines hochbetagtes Ehepaares.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab sich der Mann gegenüber den 90 und 91 Jahre alten Personen als Mitarbeiter zum Stromablesen aus und verschaffte sich so Zutritt zu deren Wohnung. Während seines Aufenthalts durchsuchte der Unbekannte Schränke und Möbel nach Wertgegenständen und entwendete Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Anschließend verließ der Täter die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Donnerstagnachmittag im Bereich der Amalienstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, eindringlich vor dieser Form des Haustürbetrugs zu warnen. Lassen Sie unbekannte Personen nur dann in Ihre Wohnung, wenn deren Berechtigung zweifelsfrei feststeht. Beschäftigte von Versorgungsunternehmen kündigen Termine in der Regel an und können sich entsprechend ausweisen. Im Zweifel sollten Angehörige oder das jeweilige Unternehmen kontaktiert und bei Verdachtsmomenten umgehend die Polizei verständigt werden.

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