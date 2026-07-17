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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Mittwoch, 8. Juli 2026, 07:00 Uhr, bis Donnerstag, 16. Juli 2026, 20:10 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Schollendamm in Delmenhorst eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schollendamms beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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