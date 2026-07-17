Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeuge beobachtet Alkoholkonsum vor Fahrt in Brake +++ 22-Jähriger flüchtet vor Polizei

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstag, 16. Juli 2026, gegen 18:20 Uhr, die Polizei Brake informiert, nachdem er an der Braker Kaje einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer beobachtet hatte.

Nach Angaben des Zeugen war ihm ein mit vier jungen Männern besetzter Pkw zunächst aufgrund lauter Musik und heruntergelassener Fenster aufgefallen. Vom Deck eines Schiffes aus beobachtete er anschließend mit einem Fernglas, wie sämtliche Insassen das Fahrzeug verließen, alkoholische Mischgetränke mit hochprozentigem Alkohol zubereiteten und konsumierten. Kurz darauf stiegen sie wieder in den Pkw und setzten ihre Fahrt fort.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung den beschriebenen Pkw im Stadtgebiet feststellen. Bei der Kontrolle zeigte der 22-jährige Fahrzeugführer aus Brake Anzeichen einer Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel.

Der Mann versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen und lief zu Fuß davon, bevor er von einem Polizeibeamten gestellt werden konnte. Bei dem 22-Jährigen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen den jungen Mann wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

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