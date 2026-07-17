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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Geschädigter nach Sachbeschädigung an Fahrrad in Wildeshausen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen sucht den Eigentümer eines beschädigten Fahrrads sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich an den Fahrradständern einer Wildeshauser Schule in der Konradstraße ereignet hat.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Tatverdächtiger gemeinsam mit weiteren Personen mit einem Stein auf ein abgestelltes Fahrrad einschlug. Polizeikräfte trafen den Tatverdächtigen noch während der Tatausführung an.

Bei dem beschädigten Fahrrad handelt es sich um ein graues Fahrrad der Marke Giant, Modell Libero. Das Fahrrad wurde durch die Beschädigungen nahezu vollständig zerstört. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 100 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den bislang unbekannten Eigentümer des Fahrrads, sich zu melden. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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