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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl durch Ablenkungsmanöver +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 10. Juli 2026, kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr im Stadtgebiet von Delmenhorst zu einem Diebstahl zum Nachteil einer Seniorin. Die Polizei Delmenhorst bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Geschädigte war mit ihrem Rollator zu Fuß unterwegs, als neben ihr ein Pkw anhielt. Eine bislang unbekannte Frau stieg aus dem Fahrzeug aus und fragte die Seniorin nach dem Weg. Zum vermeintlichen Dank für die Auskunft legte die Unbekannte der Geschädigten eine Kette um den Hals. Während dieses Ablenkungsmanövers entwendete sie unbemerkt die von der Seniorin getragene Silberkette im Wert von etwa 80 Euro. Die "geschenkte" Kette war völlig wertlos, wie sich im Rahmen der Ermittlungen eruieren ließ.

Anschließend stieg die Täterin wieder in den Pkw und entfernte sich gemeinsam mit den weiteren Insassen in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

weiblich

etwa 160 cm groß kräftige Statur ungefähr 45 Jahre alt

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu der beschriebenen Frau oder dem verwendeten Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 04421/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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