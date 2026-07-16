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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Berne +++ Pkw-Fahrer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 15. Juli 2026, gegen 22:56 Uhr, ist ein 49-jähriger Mann aus Berne verletzt worden.

Der 49-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Neuenkooper Straße in Berne. In Höhe der Einmündung zur Brookstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer erlitt dabei eine Kopfverletzung und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Delmenhorst gebracht.

An dem Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Die am Unfallort festgestellten Spuren deuten darauf hin, dass der 49-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt gewesen sein dürfte. Nach Einschätzung der Polizei hätten die erlittenen Verletzungen bei angelegtem Sicherheitsgurt mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich geringer ausfallen können.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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