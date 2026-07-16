Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungseinbruch in Elsfleth +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 14. Juli 2026, und Dienstag, 15. Juli 2026, kam es in der Deichstraße in Elsfleth zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl.

Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus, indem sie die gläserne Hintertür einschlugen. Anschließend durchsuchten sie nach ersten Erkenntnissen sämtliche Räume des Hauses.

Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Brake bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Deichstraße - insbesondere in Höhe der Einmündung Deichdrift/Bahnhofstraße - beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

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