Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 88-Jährige nach Handtaschenraub leicht verletzt +++ Couragierte Zeugen +++ Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2026, gegen 12:30 Uhr, ist eine 88-jährige Frau auf dem Vorplatz des Kinos an der Weberstraße Opfer eines Handtaschenraubes geworden.

Dank des couragierten Eingreifens mehrerer Zeugen konnte eine Tatverdächtige kurze Zeit später festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trat eine 57-jährige Frau aus Delmenhorst an die Seniorin heran und versuchte, die am Griff ihres Rollators befestigte Handtasche zu entwenden. Nachdem dies zunächst misslang, entwickelte sich ein Gerangel um die Handtasche. Im Verlauf der Auseinandersetzung stürzte die 88-Jährige zu Boden. Die Täterin flüchtete anschließend mit der Geldbörse, in der sich unter anderem Bargeld in Höhe von rund 150 Euro befand.

Mehrere Zeugen eilten der geschädigten älteren Frau unmittelbar zu Hilfe. Darüber hinaus nahmen couragierte Zeugen kurzzeitig die Verfolgung der flüchtenden Frau auf, hielten über den Notruf Kontakt zur Polizei und übermittelten ihren Fluchtweg sowie eine Personenbeschreibung.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte und Beamtinnen der Polizei Delmenhorst die 57-Jährige noch in der Weberstraße vorläufig festnehmen.

Die 88-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen stellten die Polizeibeamten die geraubte Geldbörse sowie Betäubungsmittel fest. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die 57-Jährige wurde anschließend zur Polizeidienststelle verbracht. Dort wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Entnahme einer Blutprobe richterlich angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt.

Wegen fehlender Haftgründe wurde die Beschuldigte anschließend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, die Ermittlungen dauern aber an.

Die Polizei Delmenhorst bedankt sich ausdrücklich bei den couragierten Zeuginnen und Zeugen, deren umsichtiges Handeln maßgeblich zur schnellen Festnahme der Tatverdächtigen beigetragen hat.

Weitere Zeugen, die den Vorfall auf dem Kinovorplatz zwischen der Gaststätte und dem Kino beobachtet haben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

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