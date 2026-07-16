Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht zu Brand an Baum in Harpstedt

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Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 15. Juli 2026, gegen 11:00 Uhr, kam es in einem Waldstück am Moorpad in Harpstedt zu einem Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Rinde eines Baumes in Brand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt löschten das Feuer und verhinderten eine weitere Ausbreitung.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

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