Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg auf Höhe der Gemeinde Emstek +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2026, gegen 14:43 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 60-jährige Frau aus Rastede mit einem VW den mittleren Fahrstreifen der Autobahn. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Kollision mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug, der von einem 39-jährigen Mann gesteuert wurde.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 19.000 Euro geschätzt.

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