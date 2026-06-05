Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener greift Rettungskräfte an

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen hatte ein Passant über Notruf eine in der Kurfürstenanlage auf dem Boden liegende Person gemeldet. Als sich Sanitäter gegen 11 Uhr um den reglos wirkenden Mann kümmerten, wachte der 58-jährige Mann plötzlich auf und attackierte unvermittelt die Rettungskräfte, indem er mit Fäusten nach ihnen schlug. Den Sanitätern gelang es, den Mann festzuhalten und die Polizei zu verständigen. Durch die Attacken des augenscheinlich betrunkenen Mannes wurde niemand verletzt. Die Polizei brachte den Mann in eine Ausnüchterungszelle. Wir stark der 58-Jährige alkoholisiert war, ist derzeit noch unklar. Er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen eines tätlichen Angriffs ermittelt.

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