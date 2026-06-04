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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 656: Medizinischer Notfall auf der Autobahn

Heidelberg/BAB 656 (ots)

Am gestrigen Mittwochabend, gegen 17:00 Uhr, meldeten mehrere Personen über Notruf eine angeblich aus einem Fahrzeug gestürzte Person, welche im Bereich des Autobahnkreuzes Heidelberg (BAB 656 in Richtung Heidelberg) auf der Fahrbahn liegen würde.

Mehrere Funkwägen wurden sofort zur möglichen Unfallörtlichkeit gesandt und Rettungskräfte wurden alarmiert. Vor Ort eingetroffen konnte allerdings in Erfahrung gebracht werden, dass eine 47-jährige Frau einen medizinischen Notfall erlitt und diesbezüglich auf dem Seitenstreifen lag. Zur Gewährleistung der Einsatz- und Versorgungsmaßnahmen mussten umgehend kurzfristige Fahrbahnsperrungen eingeleitet werden.

Die weitere medizinische Versorgung wurde sogleich durch die Rettungskräfte übernommen, welche die Frau auch letztlich in eine umliegende Klinik transportierten.

Der von der Frau zuvor gefahrene Pkw Skoda musste im weiteren Fortgang auch von der Autobahn abgeschleppt werden. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen konnten der Einsatz letztlich gegen 18:45 Uhr beendet werden. Hierbei wurden auch die letzten bestehenden Verkehrssperrungen aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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