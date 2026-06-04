Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Ungewöhlicher Geruch löst Großeinsatz aus

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr, wurde der Verdacht eines Gasaustrittes, in einem Mehrfamilienhause in der Breslauer Straße in Eberbach, gemeldet. Hier nahmen Bewohner einen ungewöhnlichen Geruch wahr, welcher mit einem möglichen Gasaustritt in Verbindung gebracht wurde. Aufgrund der Meldung erfolgte eine umgehende Anfahrt der Polizei Eberbach, der Feuerwehr Eberbach und von Rettungskräften. Das betroffene Gebäude wurde sogleich durch die Einsatzkräfte betreten und zunächst auch vorsorglich geräumt. Eine anschließend durchgeführte Prüfung durch die Feuerwehr und durch den hinzugezogenen Bereitschaftsdienst des Versorgers ergaben allerdings keine Anhaltspunkte auf einen Gasaustritt. Nach den erfolgten Sofortmaßnahmen konnten die Bewohner allesamt wieder zurück in ihre Wohnungen und die Einsatzmaßnahmen gegen 22:30 Uhr wieder beendet werden.

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