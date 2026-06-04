Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Fahrzeugbrand in der Siegriedstraße - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6287976, kam es am 03.06.2026 gegen 22:20 Uhr in der Siegfriedstraße in Mannheim-Neckarau aufgrund eines Fahrzeugbrandes zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Brand ist mittlerweile gelöscht, ein Übergreifen auf in der Nähe befindliche Gebäude wurde rechtzeitig durch die Feuerwehr verhindert. Der elektrobetriebene Renault brannte hierbei vollständig aus, bevor er durch die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug gelöscht werden konnte. Die Brandursache ist bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Personen wurden trotz der massiven Rauchentwicklung glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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