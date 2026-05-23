Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuerwehr kühlt 15 Tonnen Tiefkühlfracht - LKW verunfallt!

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Celle (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Celle zu einem verunfallten LKW in der Allerstraße alarmiert.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen war das Fahrzeug bei einem Wendemanöver mit einem Stein kollidiert, hierbei wurde der seitliche Tank beschädigt und Kraftstoff trat aus. Durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache wurde der ausgetretene Kraftstoff zunächst aufgefangen. Im weiteren Einsatzverlauf wurde durch den nachalarmierten Chemie- und Strahlenschutzzug der Stadtfeuerwehr der beschädigte Tank abgepumpt, so dass kein weiterer Kraftstoff austreten konnte.

Bei dem verunfallten Lkw handelte es sich um ein Kühlfahrzeug, dass rund 15 Tonnen tiefgekühlte Fracht geladen hatte, ein Betrieb der Kühleinrichtung war nicht mehr möglich. Durch die Celler Feuerwehr wurde ein 45 kVA Stromerzeuger auf einem Anhänger nachgefordert und über diesen die Stromversorgung des Lkw und somit eine weitere Kühlung der Ladung sichergestellt.

Neben der Feuerwehr Celle waren die Polizei und die untere Wasserbehörde im Einsatz.

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