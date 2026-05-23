Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Küchenbrand

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Celle (ots)

Am Samstag, um 10:30 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Küchenbrand in den Gerdingweg alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drang Qualm aus einem Fenster im Erdgeschoss eines Reihenendhauses. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Eine Person wurde vor Ort durch den Rettungsdienst betreut.

Zur Erkundung und Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz in die betroffene Küche vor. Es brannte im Bereich eines Kühl- und Gefrierschrankes. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr gelöscht werden. Durch die Einsatzkräfte mussten die betroffenen Geräte ausgebaut und ins Freie gebracht werden. Hierbei kamen zwei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

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