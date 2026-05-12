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Polizei Paderborn

POL-PB: Betonmischer umgekippt - Fahrer leicht verletzt

POL-PB: Betonmischer umgekippt - Fahrer leicht verletzt
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Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(ivdh) Am Dienstag, 12. Mai hat sich ein Lkw-Fahrer gegen 09.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 818 in Bad Wünnenberg-Haaren leicht verletzt.

Der 43-jährige Fahrer war mit einem Betonmischfahrzeug aus Richtung Haarener Straße in Richtung Autobahn 33 unterwegs. Er kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Der Mischer kippte auf die Seite und blockierte die Straße in beide Richtungen. Aus der Ladetrommel floss frischer Beton in den Straßengraben.

Der Mann wurde durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Die Landstraße war für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden bis 14.00 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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