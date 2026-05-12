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Polizei Paderborn

POL-PB: Autobrand an Tankstelle

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Montag, 11. Mai gegen 09.40 Uhr geriet ein Auto auf einem Tankstellengelände an der Husener Straße in Paderborn in Brand. Es wurde niemand verletzt.

Eine 38-Jährige Fahrerin tankte eine Mercedes M-Klasse. Als sie nach dem Bezahlen zurückkam, nahm sie Brandgeruch aus dem Auto wahr. Kurz darauf entfachte ein Feuer in dem Wagen und brannte vollständig aus. Die Flammen beschädigten außerdem eine Zapfsäule und das Tankstellendach. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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