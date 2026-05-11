Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Drei Autos nicht mehr fahrbereit

Salzkotten (ots)

(st) Zwei Frauen haben sich am Samstagnachmittag, 09. Mai, bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Wewelsburger Straße mit der Ellinghauser Straße und der Straße Mackeloh in Salzkotten leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 40-Jähriger war gegen 15.35 Uhr in einem Renault auf der Wewelsburger Straße in Richtung Wewelsburg unterwegs. Als er nach links in die Ellinghauser Straße abbiegen wollte, bremste er ab, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein 39-Jähriger, der sich in einem Mercedes Benz in gleicher Richtung dahinter befand, stieß mit seinem Auto mit dem Renault zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault in den Gegenverkehr geschoben und prallte dort auf einen entgegenkommenden BMW. Dessen 81-jährige Fahrerin war in Richtung Salzkotten unterwegs. Rettungswagen brachten die Seniorin sowie eine 34-jährige Beifahrerin aus dem Renault mit leichten Verletzungen in Paderborner Krankenhäuser. Die weiteren Autofahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

Die drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 34.000 Euro.

Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

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