Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Schmuckdiebstahl an Seniorin: Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Zeugenhinweise

Salzkotten (ots)

(md) An der Geseker Straße in Salzkotten kam es am Freitag, 08. Mai zu einem Schmuckdiebstahl an einer 70 jährigen Seniorin. Erneut sprachen die tatverdächtigen ihr Opfer an und baten um Hilfe, nutzen dann den aus Dankbarkeit vorgetäuschten Körperkontakt und stahlen der Frau Schmuck.

Auf der Geseker Straße in Höhe der dortigen Tankstelle sprachen aus einem Auto heraus ein Mann und eine Frau die Seniorin und ihre Begleitung an und fragten nach einem Krankenhaus. Aus Dankbarkeit für die Information wollte die Frau aus dem Auto der Dame Schmuck anlegen, was sie zunächst ablehnte. Die Frau aus dem Auto zog die Dame jedoch zu sich heran, legte ihr eine Kette um und schenkte ihr Ringe, bevor das blaue Auto Richtung Uppsprunge fuhr.

Zuhause fiel der Seniorin dann auf, dass ihr augenscheinlich in dem Moment ihre eigenen Kette gestohlen worden war und alarmierte die Polizei. Den Mann beschreibt sie als südosteuropäisch, dünn mit kurzen dunklen Haaren und Drei-Tage Bart, ungefähr 40 Jahre alt. Die Frau sei zwischen 36 und 40 Jahre alt gewesen, ebenfalls südosteuropäisch. Die Frau sei von etwas kräftiger Statur gewesen, das dunkle Haar war zum Dutt gebunden. Auffällig waren vier goldene Zähne, zwei oben und zwei unten.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, zu der Tatverdächtigen oder zu dem Diebstahl geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Familienmitglieder sollen ältere Angehörige über die Masche aufzuklären und warnen. Opfer sollen sich sofort über die 110 mit der Polizei in Verbindung setzten.

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