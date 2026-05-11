Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Pedelec-Trainings von Polizei und Fahrradhändler: Noch Termine frei

Paderborn (ots)

(md) Die Kreispolizeibehörde Paderborn führt gemeinsam mit dem Fahrrad-Fachhandel Löckenhoff + Schulte die Kooperation, die ältere Pedelec-Fahrende im Kreis Paderborn gezielt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr schult, fort.

Bereits 2025 boten die Partner entsprechende Training an (vgl. Pressebericht vom 13. März 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5989995).

Für die kostenlosen Pedelec-Trainings sind noch Termine frei am 19. Juni und Sonntag, 13. September, jeweils um 10.00 Uhr. Interessenten können sich über die Rufnummer 05251 2881780 sowie per E-Mail an info@loeckenhoff-paderborn.de oder direkt vor Ort anmelden.

Das Trainingsgelände befindet sich links neben dem Gebäude. Anmeldungen für Personen ab 65 Jahren sind telefonisch unter 05251 2881780, per E-Mail an info@loeckenhoff-paderborn.de oder direkt vor Ort möglich.

Die Kreispolizeibehörde möchte mit diesem Angebot ältere Menschen für die Gefahren auf dem Pedelec sensibilisieren. Die Trainings vermitteln neben fahrpraktischen Übungen auch technisches Grundwissen sowie den sicheren Umgang mit dem Pedelec. Zusätzlich werden typische Gefahrensituationen im Straßenverkehr erklärt und die passenden Reaktionen darauf geübt.

Weitere Informationen zu der Kooperation, den Terminen und den Anmeldemöglichkeiten sind auf der Homepage der Polizei Paderborn verfügbar: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/termine-pedelectrainings.

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