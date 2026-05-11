Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Verletzte bei Alleinunfall

Paderborn (ots)

(md) Am Sonntag, 10. Mai kam es gegen 22.10 Uhr zu einem Alleinunfall eines in Lettland zugelassenen Audis auf der B64, bei dem sich alle vier Insassen zum Teil schwer verletzten.

Nach ersten Ermittlungen kam der Wagen aus Richtung Borchen kommend in der Abfahrt von der B 64 auf die B 1 in Fahrtrichtung Salzkotten in einer leichten Rechtkurve nach links von der Fahrbahn ab und und kollidiert mit der dortigen Leitplanke. Von dort schleuderte das Auto zurück gegen die Leitplanke auf der gegenüberliegenden Seite. Nach ungefähr 100 Metern kam der Audi nah an der Leitplanke zum Stillstand.

Der 33 Jahre alte Fahrer aus Lettland und der 40 Jahre alte Beifahrer waren im Wrack eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus, der Beifahrer verletzte sich leicht und kam ebenfalls in eine Paderborner Klinik. Die beiden Mitfahrer, 23 und ein 22 Jahre alte Ukrainer, konnten sich leichtverletzt von der Rückbank selbstständig befreien.

Nach ersten Ermittlungen stand der Fahrer des Wagens unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, die weiteren Ermittlungen dauern an. Zur Unfallaufnahme war das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Bielefelder Polizei vor Ort, die Unfallstelle war für die Dauer der Unfall- Aufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell