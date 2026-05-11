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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Paderborn - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach drei Einbrüchen im Paderborner Stadtgebiet sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren zwischen Freitag, 08. Mai, 17.00 Uhr, und Samstag, 09. Mai, 15.00 Uhr, Gebäude am Lothringer Weg, an der Hermann-Kirchhoff-Straße und an der Warburger Straße.

Zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 15.00 Uhr, beschädigte der Einbrecher eine Tür, um in das Büro zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Am Lothringer Weg brach ein Einbrecher zwischen Freitag, 21.00 Uhr, und Samstag, 08.15 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus über eine Kellertür in einen Raum ein. Am Samstag betrat der Einbrecher zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr den Verkaufsraum einer Gaststätte. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss ebenso in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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