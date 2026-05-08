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Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall auf der B68 mit einer schwerverletzten Autofahrerin

Lichtenau-Grundsteinheim (ots)

(mh) Eine Autofahrerin hat sich am Freitagvormittag, 08. Mai, bei einem Alleinunfall auf der B68 zwischen Dörenhagen und Lichtenau-Grundsteinheim schwere Verletzungen zugezogen.

Die 50-Jährige war gegen 11.25 Uhr mit einem Mazda in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie etwa 500 Meter hinter der Kreuzung mit dem Maiweg nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto durchfuhr einen Graben und kippte dann dahinter auf die rechte Seite. Die Frau wurde im Auto eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der Mazda wurde abgeschleppt.

Wegen der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld ist die B68 in Richtung Paderborn derzeit noch bis in den Nachmittag hinein gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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