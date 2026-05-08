Polizei Paderborn

POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 04.05.2026: 14-Jähriger ist wohlbehalten zurück

Hövelhof (ots)

(mh) Der seit dem 30. April vermisste 14-jährige Jugendliche aus Hövelhof ist in Delbrück wohlbehalten angetroffen worden.

Die Polizei dankt für die Unterstützung aus der Bevölkerung und nimmt hiermit die Öffentlichkeitsfahndung vom 04. Mai zurück. Dementsprechend wurde die Ursprungspressemitteilung aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. Die Polizei bittet alle, welche die Öffentlichkeitsfahndung geteilt haben, eventuelles Text- und Bildmaterial ebenfalls zu löschen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell