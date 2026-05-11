Polizei Paderborn

POL-PB: Schulwegunfall mit zwei leichtverletzten Kindern

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Am Schlengerbusch in Paderborn-Elsen kam es am Freitag, 08. Mai, gegen 07.45 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 55 Jahre alter Fußgänger mit einem 10 Jahre alten Radfahrer zusammenstieß. Das Kind und ein weiterer radelnder Junge, ebenfalls 10 Jahre alt, verletzten sich dabei leicht.

Die beiden 10 Jahre alten Jungen waren mit ihren Rädern auf dem Schulweg unterwegs und fuhren auf der Straße Schlengerbusch in Richtung Nesthauser Straße. Als sie an einer Grundstücksausfahrt vorbeifuhren, trat der dortige Bewohner hinter seiner Hecke auf die Straße und es kam zum Zusammenstoß mit dem Radler, der vorausfuhr. Sein freund konnte nach ersten Ermittlungen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den anderen Jungen aus.

Beide Kinder, die einen Helm trugen, verletzten sich leicht, der Fußgänger kam mit dem Schrecken davon. Es entstand leichter Sachschaden.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

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