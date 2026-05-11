POL-PB: Einbruch in Sozialraum einer Praxis - Zeugen gesucht
Paderborn-Elsen (ots)
(ivdh) Zwischen Freitag, 08. Mai, 17.40 Uhr und Samstag, 09. Mai, 08.00 Uhr brachen Unbekannte in einen Sozialraum einer Praxis an der Dionysisusstraße in Paderborn-Elsen ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Gebäude und brachen eine Kellertür auf, die zu dem Sozialraum führt. Sie durchwühlten den Raum und flüchteten mit dem Diebesgut durch ein Fenster in unbekannte Richtung.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.
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