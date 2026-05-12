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Polizei Paderborn

POL-PB: Seniorin verursacht Unfälle und flüchtet - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(mh) Eine 70-jährige Autofahrerin hat am Samstag, 09. Mai, ein Verkehrszeichen sowie ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht zudem Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden.

Ein Zeuge aus Büren-Hegensdorf meldete gegen 14.00 Uhr, dass ein schwarzer Audi A3, der auf der Hauptstraße in Richtung Aftetal unterwegs gewesen war, im dortigen Einmündungsbereich ein Verkehrsschild umgefahren habe. Die Autorfahrerin setzte daraufhin zurück und entfernte sich Richtung Bad Wünnenberg, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Gegen 14.05 Uhr meldete ein weiterer Zeuge, dass ein Audi A3 im Kreuzungsbereich der Leiberger Straße mit der Mittelstraße in Bad Wünnenberg in den Gegenverkehr geraten sei und einen Opel Corsa seitlich touchiert habe. Der Opel habe zuvor an einer Ampel gehalten. Im Anschluss habe sich der Audi auf der Mittelstraße in Richtung Fürstenberg von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Der Zeuge blieb hinter dem Audi, um diesen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte im Blick zu behalten.

Dabei stellte der Zeuge fest, dass ein Motocross-Fahrer, der in Richtung Bad Wünnenberg unterwegs war, im Übergangsbereich der Mittestraße in die Straße Wasserplatz ausweichen musste, um nicht durch den Audi erfasst zu werden. Der A3, der fast durchgängig in Schlangenlinien fuhr, war erneut in den Gegenverkehr geraten. Die 70-jährige Fahrerin bog kurz darauf in die Straße Pellenberg ab, kam dabei auf den Gehweg und gefährdete zwei Fußgänger. Wenig später konnte die Polizei das Auto auf der Straße Langenweg stoppen.

Die Frau wurde zur Südkreiswache gebracht, wo ihr wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurden. Der Gesamtschaden der Fahrt beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche durch den Audi A3 gefährdet wurden, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Das gilt besonders für den Fahrer des Motorrads und die Fußgänger auf dem Gehweg in Fürstenberg.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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