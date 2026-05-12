Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der B64

Paderborn (ots)

(md) Gegen 7.44 Uhr kam es auf der B64 zwischen George-Marschall-Ring und Warburger Straße zu einem Überholunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Dabei verletzten sich drei Personen schwer, zwei weitere blieben unverletzt.

An dem Unfall beteiligt waren nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 27 Jahre alter Opel Fahrer aus dem Kreis Gütersloh, ein VW Golf, an dessen Steuer ein 47 Jahre alter Mann aus Paderborn saß, sowie ein Honda, ebenfalls aus dem Kreis Gütersloh, gefahren von einem 27-Jährigen. Weiterhin beteiligt war ein Kia, den eine 52 Jahre alte Frau fuhr und ein geparkter Baustellenkran am Fahrbahnrand.

Der VW Golf-Fahrer, der Honda-Fahrer und der Opel-Fahrer verletzten sich schwer und kamen in Paderborner Krankenhäuser. Die Kia-Fahrerin und der 52 Jahre alte Kran-Führer blieben unverletzt.

Die Unfallstelle war bis 11.20 Uhr gesperrt, das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei war zur Unfallaufnahme im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Handy des Opel-Fahrers an, die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Kurze Zeit später kam es ungefähr in 20 Meter Entfernung zu einem Auffahrunfallunfall als Folge des vorherigen Unfalls, drei Fahrzeuge waren beteiligt, es verletzte sich niemand. Der dritte Unfall ereignete sich in Höhe Dahl - ebenfalls auf der B64. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Unfallbeteiligten jedoch nicht mehr anzutreffen.

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