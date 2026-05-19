Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Fahrzeugbrand in Altencelle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am Montag um 21:54 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle zu einem Pkw-Brand in den Bruchkampweg im Ortsteil Altencelle alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Fahrzeug in Vollbrand. Personen waren nicht in Gefahr. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell