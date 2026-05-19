FW Celle: Fahrzeugbrand in Altencelle
Celle (ots)
Am Montag um 21:54 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle zu einem Pkw-Brand in den Bruchkampweg im Ortsteil Altencelle alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Fahrzeug in Vollbrand. Personen waren nicht in Gefahr. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.
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