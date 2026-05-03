FW Celle: Heckenbrand und vier weitere Einsätze am Samstag
Celle (ots)
Nach einem einsatzfreien Start im den Mai am Freitag rückte die Feuerwehr Celle am Samstag zu fünf Einsätzen in der Residenzstadt aus.
Um 15:07 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle zu einem Heckenbrand in die Straße "Celler Heide' alarmiert. Vor Ort brannten ca. 10 Meter Hecke und Unrat. Das Feuer wurde mit einem D-Rohr gelöscht.
Zum nächsten Einsatz wurden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer um 15:24 Uhr in den Schäferweg alarmiert, hier hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Um 20:05 Uhr kam es zu einer automatischen Feuermeldung in der Bergstraße. Bei einem medizinischen Notfall unterstützte die Celler Feuerwehr um 21:19 Uhr, bevor sie um 22:41 Uhr zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall in den Groß-Hehlener-Kirchweg gerufen wurde. Bei den letztgenannten Einsätzen war jeweils die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache im Einsatz.
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