PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Heckenbrand und vier weitere Einsätze am Samstag

FW Celle: Heckenbrand und vier weitere Einsätze am Samstag
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Nach einem einsatzfreien Start im den Mai am Freitag rückte die Feuerwehr Celle am Samstag zu fünf Einsätzen in der Residenzstadt aus.

Um 15:07 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle zu einem Heckenbrand in die Straße "Celler Heide' alarmiert. Vor Ort brannten ca. 10 Meter Hecke und Unrat. Das Feuer wurde mit einem D-Rohr gelöscht.

Zum nächsten Einsatz wurden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer um 15:24 Uhr in den Schäferweg alarmiert, hier hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Um 20:05 Uhr kam es zu einer automatischen Feuermeldung in der Bergstraße. Bei einem medizinischen Notfall unterstützte die Celler Feuerwehr um 21:19 Uhr, bevor sie um 22:41 Uhr zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall in den Groß-Hehlener-Kirchweg gerufen wurde. Bei den letztgenannten Einsätzen war jeweils die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren