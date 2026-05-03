Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Heckenbrand und vier weitere Einsätze am Samstag

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Celle (ots)

Nach einem einsatzfreien Start im den Mai am Freitag rückte die Feuerwehr Celle am Samstag zu fünf Einsätzen in der Residenzstadt aus.

Um 15:07 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle zu einem Heckenbrand in die Straße "Celler Heide' alarmiert. Vor Ort brannten ca. 10 Meter Hecke und Unrat. Das Feuer wurde mit einem D-Rohr gelöscht.

Zum nächsten Einsatz wurden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer um 15:24 Uhr in den Schäferweg alarmiert, hier hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Um 20:05 Uhr kam es zu einer automatischen Feuermeldung in der Bergstraße. Bei einem medizinischen Notfall unterstützte die Celler Feuerwehr um 21:19 Uhr, bevor sie um 22:41 Uhr zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall in den Groß-Hehlener-Kirchweg gerufen wurde. Bei den letztgenannten Einsätzen war jeweils die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache im Einsatz.

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