Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Brennende Hecke - sechs Einsätze bisher am Donnerstag

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Celle (ots)

Am Donnerstag um 14:46 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zunächst zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Spangenbergstraße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte auf einem Grundstück eine auf rund sechs Meter Länge und zwei Meter Höhe brennende Hecke fest. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Zuvor rückten die Feuerwehr Celle bereits zu fünf weiteren Einsätzen im Stadtgebiet aus. Zwei Mal war eine automatische Brandmeldeanlage Ursache für die Alarmierung, ein Mal eine unklare Rauchentwicklung in einem Wald sowie eine weitere unklare Rauchentwicklung in einem Wohnhaus.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altencelle, Celle-Hauptwache und Groß Hehlen.

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