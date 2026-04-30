PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Brennende Hecke - sechs Einsätze bisher am Donnerstag

FW Celle: Brennende Hecke - sechs Einsätze bisher am Donnerstag
  • Bild-Infos
  • Download

Celle (ots)

Am Donnerstag um 14:46 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zunächst zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Spangenbergstraße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte auf einem Grundstück eine auf rund sechs Meter Länge und zwei Meter Höhe brennende Hecke fest. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Zuvor rückten die Feuerwehr Celle bereits zu fünf weiteren Einsätzen im Stadtgebiet aus. Zwei Mal war eine automatische Brandmeldeanlage Ursache für die Alarmierung, ein Mal eine unklare Rauchentwicklung in einem Wald sowie eine weitere unklare Rauchentwicklung in einem Wohnhaus.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altencelle, Celle-Hauptwache und Groß Hehlen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren