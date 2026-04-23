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Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Igel aus misslicher Lage befreit

FW Celle: Igel aus misslicher Lage befreit
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Celle (ots)

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Celle zu einer Tierrettung in die Lauensteinstraße alarmiert. Ein Igel steckte in einem Zaun fest. Mit einer Zange konnten die Drahtstreben des Zauns verbogen und die betroffene Öffnung somit vergrößert werden. Behutsam konnte der Igel so aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

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