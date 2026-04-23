FW Celle: Igel aus misslicher Lage befreit
Celle (ots)
Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Celle zu einer Tierrettung in die Lauensteinstraße alarmiert. Ein Igel steckte in einem Zaun fest. Mit einer Zange konnten die Drahtstreben des Zauns verbogen und die betroffene Öffnung somit vergrößert werden. Behutsam konnte der Igel so aus seiner misslichen Lage befreit werden.
Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.
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