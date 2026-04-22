PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuerschein in einer Wohnung

FW Celle: Feuerschein in einer Wohnung
  • Bild-Infos
  • Download

Celle (ots)

Am Mittwoch um 4:25 Uhr wurde die Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Feuerschein in Wohnung" in den Kaninchengarten alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten Gegenstände auf dem Herd gebrannt, das betroffene Wohnhaus war verraucht. Eine Person musste durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Durch die Einsatzkräfte wurde das Gebäude eingehend kontrolliert sowie belüftet und entraucht.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren