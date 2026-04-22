Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuerschein in einer Wohnung

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Celle (ots)

Am Mittwoch um 4:25 Uhr wurde die Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Feuerschein in Wohnung" in den Kaninchengarten alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten Gegenstände auf dem Herd gebrannt, das betroffene Wohnhaus war verraucht. Eine Person musste durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Durch die Einsatzkräfte wurde das Gebäude eingehend kontrolliert sowie belüftet und entraucht.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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