Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Waldbrand in Westercelle - Löscharbeiten werden aus der Luft unterstützt!

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Celle (ots)

Am Samstagnachmittag wurden die Ortsfeuerwehren Großmoor (Samtgemeinde Wathlingen) und Westercelle (Stadt Celle) zu einem Waldbrand am Fuhsekanal im Bereich Dasselsbrucher Straße alarmiert.

Es brannten rund 500 bis 700 m² Waldboden. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und somit eine Ausbreitung verhindert werden. Unterstützt wurde die Brandbekämpfung zunächst durch den Feuerwehr-Flugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Ein Überwachungsflugzeug schätzte die Lage vor Ort ein, konnte Hinweise zur Ausdehnung sowie zum genauen Ort des Brandes geben und den Einsatzkräften somit wichtige und hilfreiche Informationen für die Brandbekämpfung geben.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung schlossen sich Nachlöscharbeiten an. Auf der gesamten Brandfläche mussten Brandnester im Waldboden abgelöscht werden. Im Einsatz waren sechs D-Rohre. Die Wasserversorgung wurde über eine offene Wasserentnahmestelle aus dem Fuhsekanal sichergestellt.

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