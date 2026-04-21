Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Schwerer Verkehrsunfall am Montag auf der L282

Celle (ots)

Am Montagvormittag kam es auf der L282 zwischen den Ortschaften Lachtehausen und Gockenholz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen tödlich verletzt wurden.

Ein Pkw war auf der Landstraße frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Insassen des Pkw waren an der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer des Lkw war leicht verletzt.

Der betroffene Lkw hatte geringe Restmengen Gefahrgut geladen, es trat jedoch kein Gefahrgut aus. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Fahrzeug gegen ein Abrutschen in den Straßengraben gesichert.

Im Anschluss wurde durch die Feuerwehr, in Absprache mit der Polizei, die technische Bergung durchgeführt, hierbei wurden die Einsatzkräfte der Celler Feuerwehr durch den Rüstwagen der Feuerwehr Eschede (Landkreis Celle) unterstützt.

Weitere Informationen können der Pressemitteilung der Polizei Celle entnommen werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Celle-Hauptwache und Groß Hehlen, der Rettungsdienst des Landkreises Celle, die Polizei Celle sowie weitere Kräfte.

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