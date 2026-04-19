FW Celle: Lkw-Brand
Celle (ots)
Um 03:12 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Lkw-Brand in die Altenceller Schneede alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Fahrzeug (Lkw 7,5t) im Bereich des Fahrerhauses in Vollbrand. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht.
Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und die Polizei.
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