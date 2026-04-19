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Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Lkw-Brand

FW Celle: Lkw-Brand
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Celle (ots)

Um 03:12 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Lkw-Brand in die Altenceller Schneede alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Fahrzeug (Lkw 7,5t) im Bereich des Fahrerhauses in Vollbrand. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

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