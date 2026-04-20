Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Einsatzreicher Abend: Feuerwehr und Rettungsdienst bei mehreren Paralleleinsätzen gefordert

Bonn (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn Datum: 20. April 2026

Bonn Ein hohes Einsatzaufkommen beschäftigte am heutigen Abend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Bonner Stadtgebiet. Innerhalb kürzester Zeit mussten mehrere Einsatzstellen in Bonn-Pützchen und Bonn-Bad Godesberg sowie eine überörtliche Hilfeleistung in Meckenheim koordiniert werden.

Der Abend begann mit der Meldung einer unklaren Rauchentwicklung im Ortsteil Pützchen. Umgehend wurden entsprechende Einheiten zur gemeldeten Adresse alarmiert. Nach einer intensiven Erkundung der Einsatzstelle vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch Entwarnung geben: Es konnten keine Schadensmerkmale oder Brandherde festgestellt werden, woraufhin der Einsatz beendet wurde.

Nahezu zeitgleich erreichte die Leitstelle mehrere weitere Notrufe aus Bad Godesberg. In der Villichgasse wurde ein Brand in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen.

Aufgrund der drohenden Gefahr für die Bewohner wurde eine sofortige Menschenrettung über eine Drehleiter eingeleitet. Parallel dazu bekämpften mehrere Trupps unter Atemschutz im Innenangriff die Flammen. Durch das schnelle und entschlossene Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das restliche Gebäude verhindert werden. Der Rettungsdienst untersuchte mehrere betroffene Bewohner medizinisch. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt. Die Brandwohnung selbst wurde jedoch so stark beschädigt, dass sie bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar ist.

Wiederum Zeitgleich zur Alarmierung der Kräfte, wurde der Rettungsdienst der Stadt Bonn zur Unterstützung zu einer Einsatzlage nach Meckenheim angefordert. Zur Bewältigung des dortigen Einsatzaufkommens wurden insgesamt zwei Rettungswagen und ein Notarzt entsandt.

Eingesetzte Kräfte

Insgesamt waren zahlreiche Einsatzkräfte im Stadtgebiet gefordert. Im Einsatz befanden sich die Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Holtorf, Holzlar und Bad Godesberg. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch den Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und Notärzten.

Zur Klärung der Brandursache in Bad Godesberg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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