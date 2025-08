Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendieb gestoppt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (05.08.2025) entwendete ein 39-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Elektromarkt am Willy-Brandt-Platz.

Gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er mehrere Gegenstände in seine Taschen und Socken steckte. Zudem bemerkte er ein Taschenmesser an dem Gürtel des Mannes. Der Mitarbeiter sprach den 39-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte die entwendeten Gegenstände. Die Beamten stellten das Messer sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 39-jährigen Mann.

