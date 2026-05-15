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FW Celle: Ehrungen bei der Feuerwehr Celle

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Celle (ots)

Vor Kurzem konnte Anke Backhaus mit der Ehrennadel in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen geehrt werden. Anke Backhaus war die erste Jugendfeuerwehrwartin der Ortsfeuerwehr Westercelle und übernahm die Aufgabe mit viel Herzblut und Leidenschaft. In diesem Jahr feiert die Jugendfeuerwehr Westercelle ihr 25- jähriges Bestehen.

Peter-Andreas Moneke wurde im April für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Er ist ebenfalls Mitglied der Ortsfeuerwehr Westercelle und übernahm hier u. a. die Funktion eines Gruppenführers.

Im Mai konnten Eike Gertig und Sven Sünnemann für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt werden. Beide. setzen sich engagiert für ihr Ehrenamt ein und haben in ihrer Dienszeit bereits viele Aufgaben übernommen. Sven Sünnemann ist zurzeit stellv. Zugführer des 1. Zuges. Gertig und Sünnemann sind Mitglieder im 1. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

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