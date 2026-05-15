PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Ehrungen bei der Feuerwehr Celle

FW Celle: Ehrungen bei der Feuerwehr Celle
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Vor Kurzem konnte Anke Backhaus mit der Ehrennadel in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen geehrt werden. Anke Backhaus war die erste Jugendfeuerwehrwartin der Ortsfeuerwehr Westercelle und übernahm die Aufgabe mit viel Herzblut und Leidenschaft. In diesem Jahr feiert die Jugendfeuerwehr Westercelle ihr 25- jähriges Bestehen.

Peter-Andreas Moneke wurde im April für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Er ist ebenfalls Mitglied der Ortsfeuerwehr Westercelle und übernahm hier u. a. die Funktion eines Gruppenführers.

Im Mai konnten Eike Gertig und Sven Sünnemann für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt werden. Beide. setzen sich engagiert für ihr Ehrenamt ein und haben in ihrer Dienszeit bereits viele Aufgaben übernommen. Sven Sünnemann ist zurzeit stellv. Zugführer des 1. Zuges. Gertig und Sünnemann sind Mitglieder im 1. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren