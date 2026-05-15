Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zimmerbrand

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Celle (ots)

Am Freitag um 17:43 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Zimmerbrand in die Harburger Straße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich dich Einsatzmeldung, aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses drang Qualm. Personen befanden sich nicht mehr in der Brandwohnung. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer war auf einen Raum der Wohnung beschränkt und konnte mit einem C-Rohr gelöscht werden.

Eine Person wurde durch die Einsatzkräfte aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss gerettet. Weitere Bewohner hatten das Gebäude selbstständig verlassen. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde das Gebäude belüftet und entraucht.

Personen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Groß Hehlen sowie die Logistik-Gruppe und Führungsgruppe Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr. Des Weiteren war der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Die Harburger Straße war im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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