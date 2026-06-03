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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 5.000 Euro Schaden bei Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Mittwochmittag zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr mit einem in der Hardtwaldstraße abgestellten Toyota und flüchtete anschließend. An dem Toyota entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Ketsch hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich zu den üblichen Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 06202/61696 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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